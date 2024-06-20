В Казань прибывают первые участники форума городов стран БРИКС+

Фото: Максим Платонов

Сегодня в полночь в Казань начали прибывать участники форума стран БРИКС+, сообщает пресс-служба мэрии города. Первыми в аэропорту встретили делегации из Южно-Африканской Республики и Индии.

Всех участников встречают девушки национальных костюмах с традиционными угощениями — хлебом и чак-чаком, а гармонисты играют мелодию «Сабантуй көе».

В состав делегации борта из ЮАР вошли 10 человек.

— ЮАР — член БРИКС, а цель объединения — инвестировать в человечество и совместное экономическое развитие. Экономический рост должен быть доступен для всех стран БРИКС. Мы прибыли для того, чтобы углубить связи с российским сообществом, в частности с Казанью, а также инвестировать в программы обмена, — подчеркнул президент Южноафриканской ассоциации местного самоуправления (SALGA) Беке Стофиле.

Первое учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, которое состоится в Ратуше 21 июня, соберет порядка 200 представителей 20 государств, в том числе мэров и вице-мэров. На форуме планируется обсуждение создания новой международной организации — Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, а также определение ее руководителя, местоположения штаб-квартиры, плана работы и совместных проектов.

Елизавета Пуншева