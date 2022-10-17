Госдума может принять до конца октября закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

В Госдуму на следующей неделе могут внести доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и принять в первом чтении. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Сегодня там проходят большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

— А если решение будет принято, на следующей неделе должен быть закон внесен как межфракционный, в течение следующей недели принят в первом чтении, затем второе, третье, и к вам направляем, в Совет Федерации. В ноябре, надеемся, закон ляжет на стол президенту, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: duma.gov.ru

В начале ноября автор инициативы и глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что под наказание, предусмотренное законопроектом об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии, попадут демонстрации фильмов и литературы, цель которых — формирование равнозначности нетрадиционных и традиционных отношений.



В начале сентября Роскомнадзор поддержал законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии.



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Татьяна Леухина