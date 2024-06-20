Владимир Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы в Москве

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров во Вьетнаме пригласил президента страны То Лама на празднование 80-летия Победы в Москве.

— Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, — заявил он.

Он также поздравил своего собеседника с избранием на пост президента, заметив, что ему приятно это сделать лично.

Вчера Владимир Путин начал свой государственный визит во Вьетнам после переговоров в КНДР. Президент России проведет встречи с руководством Вьетнама и встретится с выпускниками советских и российских вузов.

Елизавета Пуншева