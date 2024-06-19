Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран

Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, сообщает ТАСС. Сегодня Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Северной Кореей основаны на равноправии и взаимном уважении.

Сегодня же прошла личная беседа Владимира Путина и Ким Чен Ына. Общение в формате тет-а-тет продлилось около двух часов, однако изначально на обсуждение закладывался час.

Стоит подчеркнуть, что сегодня утром в Пхеньяне завершились российско-корейские переговоры с участием Владимира Путина и Ким Чен Ына. Общение лидеров прошло в широком составе и продлилось более полутора часов.

Разиль Самигуллин