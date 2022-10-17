Минобороны России: пилоты упавшего в Ейске самолета катапультировались

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Сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета потерпел крушение вылетевший с военного аэродрома Южного военного округа самолет Су-34. Истребитель упал во дворе одного из жилых кварталов, летчики катапультировались, сообщает Министерство обороны России.



По докладу летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

По предварительным данным, повреждено 15 квартир. Площадь пожара в жилом доме составляет 2 тыс. кв. метров, сообщают экстренные службы. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выехал на место ЧП.

— На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня, — написал он в своем телеграм-канале.

Информация о погибших и пострадавших при ЧП в Ейске уточняется.

Жителям девятиэтажки, загоревшейся после падения самолета, будет оказана вся необходимая поддержка, сообщили местные власти.

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Максим Кокунин