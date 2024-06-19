Во время хаджа в Саудовской Аравии погибло четыре российских паломника

Во время хаджа в Саудовской Аравии по естественным причинам погибло четыре российских паломника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России.

В период хаджа температура воздуха в Мекке достигает почти 52 градусов Цельсия. Это часто становится причиной гибели людей или пропажи без вести.

Стоит подчеркнуть, что в этом году во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жары погибли не менее 550 паломников. 323 человека из общего числа умерших были гражданами Египта.

Разиль Самигуллин