Новым руководителем исполкома Нижнекамского района стал Роман Булатов

Фото: администрация НМР

Новым руководителем исполкома Нижнекамского района Татарстана стал Роман Булатов. За его кандидатуру единогласно проголосовали депутаты совета НМР на сегодняшней сессии.

С 2006 по 2007 год Булатов занимал пост ведущего инженера МУП «Жилищно-коммунальное управление Вахитовского района», был ведущим консультантом отдела программ поддержки экспорта и анализа внешнеэкономической деятельности Министерства торговли и внешнеэкономического сотрудничества.

С 2007 по 2009 год — ведущий консультант юридического отдела, советник государственной гражданской службы 3-го класса, ведущий советник юридического отдела Министерства промышленности и торговли.

С 2009 по 2013 год — заместитель начальника юридического отдела, начальник юридического отдела, государственный советник 3-го класса Государственного комитета по тарифам.

С 2013 по 2014 год — начальник отдела правового сопровождения, начальник Управления правовой кадровой работы и делопроизводства ООО «Промсервис» (Сочи).

С 2014 по 2015 год — начальник отдела собственности ОАО «Генерирующая компания».

С 2015 по 2022 год — заместитель генерального директора по корпоративной политике АО «Татэнерго».

С 2022 года был первым заместителем руководителя исполкома — ИО руководителя исполкома Нижнекамского района.

Фото: e-nkama.ru

Также сегодня заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности был назначен Артур Салахов. Сегодня на «деловом понедельнике» его представил глава муниципалитета Рамиль Муллин.

— С 2013 года работает в Совете Нижнекамского района, свою трудовую деятельность начал ведущим специалистом организационно-кадрового отдела. В 2016 году был переведен в отдел мобилизационной подготовки и в 2021 году возглавил отдел, — рассказал Рамиль Муллин.

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Максим Кокунин