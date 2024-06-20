В селе Лаишевского района Татарстана из-за обрушения берега проваливаются строения

Жители села Шуран Лаишевского района Татарстана жалуются на разрушение домов из-за осыпания слоев земли на берегу Камы. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

По словам местных, вся первая линия села постепенно сползает с берега. Жители неоднократно обращались с этой проблемой в исполком района и министерство экологии.

В министерстве им ответили, что слои земли разрушаются из-за природных факторов. Год назад здесь проводили обследование территории.

— Исполкомом подготовлено техническое задание и сметные расчеты на разработку проектно-сметной документации. Техническим заданием здесь предусматривается подпорная стенка протяженностью 640 метров, — объяснила пресс-секретарь минэкологии Татарстана Елена Веселова.

В исполкоме района сообщили, что без выделения денежных средств укрепить берег не получится.

Елизавета Пуншева