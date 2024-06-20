Из стационаров Москвы и Нижнего Новгорода выписали 15 зараженных ботулизмом человек

Фото: Илья Репин

Из стационаров выписали 15 человек, которые заболели ботулизмом, из них один в Нижегородской области и 14 в Москве, заявили в Роспотребнадзоре. О выписке зараженных татарстанцев не сообщается.

Роспотребнадзор также открывает единую горячую линию по вопросам защиты прав граждан, пострадавших от отравления некачественными салатами.

Напомним, вчера в Республиканскую клиническую инфекционную больницу (РКИБ) Татарстана госпитализировали еще одного пациента с подозрением на ботулизм. Таким образом, в Татарстане число пострадавших от отравления салатом «Лобио с фасолью» московского производства ООО «Локалкитчен» увеличилось до 15.

Елизавета Пуншева