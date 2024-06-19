«Противодействует» путем отказа от показаний: главу КЗИО Альметьевска отправили под домашний арест

Фото: Ирина Плотникова

Только что Советский райсуд Казани отклонил ходатайство Следкома о водворении в СИЗО Ильвиры Пузыревой, главы КЗИО Альметьевска, ей избран домашний арест до 16 августа. Сегодня ей предъявили обвинение в превышении полномочий и мошенничестве с ущербом в 644 тысячи рублей, вину на заседании Пузырева отрицала, сообщает с места журналист «Реального времени».



Старший следователь 2-го отдела Ленар Сабиров настаивал на самой суровой мере пресечения, указывая, что круг возможных соучастников преступления еще устанавливается, а кроме того, идет работа по выявлению дополнительных эпизодов дела. Он отметил, что в данный момент обвиняемая оказывает противодействие следствию — отказывается от дачи показаний.

Адвокаты Андрей Белов и Ильдар Абдуллаев в защиту фигурантки просили о домашнем аресте, указывая на отсутствие состава преступления и вступившее в силу решение Альметьевского горсуда, который еще в 2020 году признал новый договор аренды участка площадью 100 «квадратов» на улице Ленина законным и отказал исполкому в признании этой сделки недействительной ввиду ее проведения без торгов.

«Мы пытались расторгнуть этот договор через суд, но, к сожалению, не смогли», — проинформировала сегодня Ильвира Пузырева Советский райсуд Казани.

По ходатайству защиты к материалам дела приобщили и то решение Альметьевского суда, и копию документов о праве собственности обвиняемой на квартиру в Казани. Как отметил один из защитников — находясь под домашним арестом в Казани, Пузырева никак не сможет воздействовать на свидетелей и уничтожать доказательства в Альметьевске.

По версии следствия, Пузырева, занимая должность главы ПИЗО (ныне КЗИО) района, в сговоре с неустановленными лицами поучаствовала в незаконном получении прав на земельный участок в 100 квадратных метров на центральной в Альметьевске улице Ленина в 2017—2023 годах.

Предварительно установлено: в ноябре 2011 года данный участок был передан в аренду исполкомом некоей гражданке Шарафеевой, которая, в свою очередь, в октябре 2017-го передала права и обязанности по этому договору новому арендатору — Хафизову. Еще через четыре года, летом 2019-го, по инициативе обвиняемой договор с Хафизовым был расторгнут и в тот же день заключен заново. В СК и ФСБ считают — при согласовании этого договора Пузырева действовала из корыстной и личной заинтересованности, превышая свои полномочия, поскольку в нарушение положений Земельного кодекса РФ землю передали без проведения торгов, под предлогом того, что на участке уже находится принадлежащий Хафизову недострой.

Однако силовики полагают — на самом деле на июль 2019-го объекта незавершенного строительства на спорном участке еще не было. А через четыре года — в июне 2023-го, когда объект наконец достроили, исполком продал эту муниципальную землю новой владелице постройки Асылкаевой. При этом на рынке такой участок в то время можно было продать за 700 тысяч рублей, а исполком — согласно документам — уступил его в 13 раз дешевле — за 56 тысяч. Исходя из этой разницы, ущерб муниципалитета предварительно оценен в 644 тысячи рублей.

При этом бывший арендатор Хафизов, как полагают следователи, передал Пузыревой как непосредственной участнице сделки не менее 500 тысяч рублей и на днях получил статус подозреваемого в этом же деле.

На заседании суда прозвучала информация, что именно этот арендатор дал изобличающие показания в отношении Пузыревой и в памяти его мобильного телефона обнаружили переписку, компрометирующую чиновницу.

О чем говорится в той переписке, какую роль в преступной схеме приписывают обвиняемой силовики и почему адвокаты заявляют об отсутствии состава преступления — в репортаже «Реального времени».