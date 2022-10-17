В Казани проведут торги по размещению вендинг-кормушек в парках

Фото: скриншот трансляции

В этом сезоне в Казани проведут торги по размещению вендинг-кормушек в общественных пространствах. Об этом на «деловом понедельнике» рассказала директор Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

— Из нововведений торгов — размещение на территории парков вендинговым аппаратов по продаже кормов для птиц. Мы нередко сталкиваемся с проблемой, когда посетители парков кормят птиц хлебом, однако такая подкорма не только негативно влияет на здоровье птиц, но и может привести к их гибели. По итогам проведённого аукциона в зимний сезон кормушка с подходящим для птиц кормов появится в парках имени Урицкого и «Крылья Советов», — рассказала он, добавив, что в дальнейшем этот опыт планируется распространить на другие общественные пространства, где есть необходимость в этом.

скриншот трансляции

Всего планируется провести 18 электронных аукционов на размещение торговых точек в зимний период в 11 парках Казани. Это кафе, фудтраки с напитками и едой, а также аттракционы.

Напомним, что в этом году в столице Татарстана впервые начали демонтировать вендинговых автоматы. На начало августа в городе демонтировали 216 незаконных объектов торговли — их общая площадь превысила 2,5 тысячи кв. м.

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Татьяна Демина