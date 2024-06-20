Жителей Татарстана предупредили о грозах и усилениях ветра 21 июня

Фото: Динар Фатыхов

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 21 июня. Так, на территории республики ожидаются грозы и кратковременные усиления ветра до 17—22 м/с, сообщает Гидрометцентр республики.

Главное управление МЧС по Татарстану рекомендует во время усиления ветра держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов, не стоять и не парковать машины возле навесов и деревьев. Чтобы избежать травм от порывов ветра, надо укрыться в здании.

Также в ведомстве водителям посоветовали воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, соблюдать ПДД.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 21 и 22 июня, в республике снова ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут грозовые дожди. Температурный фон заметно снизится — днем ожидается не выше +20—25 градусов.

Елизавета Пуншева