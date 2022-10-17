В Минпросвещения опровергли просьбу не использовать WhatsApp в школах
Министерство просвещения не может регламентировать каналы общения, которые используют родители школьников. Учителям рекомендуется для работы государственная информационная система «Моя школа».
— Содержание рекомендаций также касается только работ в рамках Федеральной государственной информационной системы (ФГИС), — приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы ведомства.
Сегодня «Коммерсант» сообщил, что Минпросвещения порекомендовало регионам ограничить использование иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp, в рамках образовательного процесса в школах. Cотрудникам школ рекомендовали отказаться от Viber, Skype, Google Drive, чтобы избежать «утечку конфиденциальной информации».
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