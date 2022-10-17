Владимир Путин поручил оказать поддержку пострадавшим при крушении Су-34 в Ейске

Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения военного самолета в Ейске. Он поручил губернатору Краснодарского края, главе МЧС и министру здравоохранения вылететь в город для оказания помощи, сообщает пресс-служба Кремля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения военного самолета Су-34 в Ейске, пишет ТАСС.

— Главным военным следственным управлением СК по факту крушения самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства, — сказали в СК.

Военная прокуратура южного военного округа организовала проверку в связи с падением военного самолета Су-34 в Ейске, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в Минобороны России сообщили, что при наборе высоты для учебно-тренировочного полета потерпел крушение вылетевший с военного аэродрома Южного военного округа самолет Су-34. Истребитель упал во дворе одного из жилых кварталов, летчики катапультировались, сообщает Министерство обороны России.



По докладу летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

По предварительным данным, повреждено 15 квартир. Площадь пожара в жилом доме составляет 2 тыс. кв. метров, сообщают экстренные службы. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выехал на место ЧП.

— На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня, — написал он в своем телеграм-канале.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин