«Ведомости»: завод Nissan в Санкт-Петербурге может перейти КАМАЗу

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге может сохранить работоспособность. Площадка может перейти КАМАЗу, которому предстоит договориться с партнером из КНР, выяснили «Ведомости».

Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» 11 октября. Среди них — завод мощностью 100 тысяч автомобилей в год, научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это будет продано подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» за 1 евро.

Фото: wikimedia.org / Kazyakuruma

На прошлой неделе СМИ выяснили, что стартап по производству электромобилей «Кама», куда инвестировали бизнесмен Рубен Варданян и глава КАМАЗа Сергей Когогин, планирует привлечь инвестиций на сумму $150 млн долларов. Часть средств планируют потратить на приобретение простаивающего предприятия Ford в Набережных Челнах.

В мае «Ведомости» сообщали, что на переданном Москве бывшем заводе Renault под брендом «Москвич» может быть налажен выпуск автомобилей партнера КАМАЗа — китайского автоконцерна JAC.



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Татьяна Леухина