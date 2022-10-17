Заместителем главы Департамента президента Татарстана по вопросам внутренней политики назначен Марат Хисамеев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заместителем руководителя Департамента президента Татарстана по вопросам внутренней политики назначен Марат Хисамеев. От ранее занимаемой должности он освобожден.

До назначения Марат Хисамеев занимал должность заместителя руководителя департамента — начальника Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента президента Татарстана по вопросам внутренней политики.

Марат Хисамеев занял место Руслана Мухарлямова, который в сентябре пошел на повышение и стал заместителем руководителя аппарата президента Татарстана — руководителем Департамента президента республики по вопросам внутренней политики. До него эту должность занимал Александр Терентьев, которого наделили полномочиями сенатора от Татарстана.

За 2021 год Марат Хисамеев задекларировал почти 1,7 миллиона рублей дохода. У него есть несовершеннолетний ребенок.

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Татьяна Демина