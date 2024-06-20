Альмир Абашев: «60% взрослого населения должны пройти диспансеризацию, и это мощный вызов для здравоохранения»

Диспансеризацию в Татарстане прошли уже почти 563 тысячи человек

Фото: Максим Платонов

О важности диспансеризации и росте осознанности населения в вопросах собственного здоровья сегодня на круглом столе, организованном «РБК-Татарстан», говорил первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. По его словам, за год план диспансеризации среди жителей республики вырос практически на 30%. О том, почему профилактические медицинские осмотры необходимы, — в репортаже «Реального времени».

«Мощный вызов»

В планах на этот год — провести диспансеризацию почти 1,3 млн татарстанцев. Для сравнения, в прошлом году их количество составляло 876,1 тыс. человек. Об этом на круглом столе в 7-й городской клинической больнице сообщил первый заместитель здравоохранения республики Альмир Абашев.

— Нам предстоит очень сильная работа. Не только сейчас, но и в 2025-м, 2026 годах. Сегодня 60% от взрослого населения должны пройти диспансеризацию, и это такой мощный вызов для отрасли здравоохранения, — заявил спикер.

По его словам, поликлиники впервые столкнутся с таким объемом плановых обследований, а штат при этом не увеличивается.

Однако, как сообщил медик, уже на 13 июня 2024 года диспансеризацию прошли уже почти 563 тысячи человек, что составляет 96% от текущего плана и 43% — от годового.

Что касается углубленной диспансеризации, ее в этом году должны пройти 193,4 тыс. человек. На 13 июня обследовались уже 128,6 тыс. человек, или 144,5% от текущего плана.

Основная причина смертности в Татарстане — болезни кровообращения

Абашев также привел статистику причин смертности по Татарстану. Так, например, в республике, как и в России, самой распространенной проблемой с летальным исходом являются болезни системы кровообращения (37,9% от числа всех умерших).

Второй по распространенности причиной стали новообразования (15,3%). Третье место заняли внешние причины смерти (8,5%), четвертое — болезни эндокринной системы (7,6%), а пятое — болезни органов дыхания (7,4%).

Как во время встречи неоднократно повторял замминистра, избежать летального исхода из-за различных недугов возможно при своевременном прохождении диспансеризации. По его словам, благодаря обследованию можно выявить заболевания на ранних стадиях и вылечить их.

— По результатам обследования определяется группа здоровья, вырабатываются рекомендации индивидуально для каждого пациента, включая коррекцию факторов риска, назначение лечения и направление на дообследование вне рамок диспансеризации при наличии соответствующих показаний, — заявил он.



Как пройти диспансеризацию

По словам Абашева, в основном люди не проходят диспансеризацию из-за отсутствия должного понимания ее значимости. Кроме того, по его мнению, городские жители из-за темпа жизни могут не ставить свое здоровье в приоритет или попросту думать, что обследование — это сложно.

Спикер отметил, что для популяризации диспансеризации необходимо сделать регламент прохождения обследования максимально прозрачным.

— Законодательно работодатель должен предоставить один рабочий день для прохождения диспансеризации. И за это время ее спокойно можно пройти. Всего один день, и не все это знают, — сообщил Абашев.

Он добавил, что простота диспансеризации заключается в том, что она проходит в участковом порядке. То есть человек может прийти в поликлинику, к которой прикреплен, и сразу сдать все необходимые анализы без очереди. Кроме того, обследование проводится бесплатно.



Замминистра также сообщил о возрастных нормативах прохождения диспансеризации. Так, людям в возрасте от 18 до 40 лет необходимо обследоваться один раз в 3 года, а гражданам старше — ежегодно.

Также спикер порадовался тому, что люди стали более ответственно относиться к своему здоровью:

— Сегодня мы, конечно, добиваемся того, что люди живут дольше, и это нас очень радует.