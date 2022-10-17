Гипермаркеты Metro в Казани возобновили работу — торговые центры закрывались из-за сбоя

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ»

В Казани гипермаркеты Metro на Вахитова и Тихорецкой открылись после масштабного сбоя в IT-структуре. Информацию «Реальному времени» подтвердили в администрациях комплексов.

Сегодня утром сеть Metro в России приостановила продажи в магазинах и интернете из-за сбоя в IT-системе.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ»

Информация о возобновлении работы после сбоя подтверждается и в официальном telegram-канале сети. При этом заказ через приложение и онлайн-магазин временно недоступны. Причины технического сбоя выясняются.

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Татьяна Леухина