Россия и КНДР обсуждают увеличение студенческих квот в два раза

Россия и КНДР обсуждают увеличение в два раза квот для северокорейских студентов, заявил «РИА Новости» замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.

— Сейчас у нас 52 квоты для КНДР. Мы видим достаточно большой интерес к набору [студентов]. Мы с северокорейской стороной обсуждаем сейчас вопрос увеличения квот. Возможно, в ближайшее время цифра в 100 квот для Северной Кореи будет актуальной, — сообщил он.



По его словам, квоты для студентов из КНДР «заполняются целеустремленными ребятами», которые очень хорошо учатся и намерены возвращаться обратно в страну.

— Это реальный инструмент для Северной Кореи в подготовке высококвалифицированных кадров в лучших университетах Российской Федерации, — заключил Шевцов.

Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, сообщает. Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Северной Кореей основаны на равноправии и взаимном уважении.

Елизавета Пуншева