Силуанов выступил против повышения ставки НДФЛ в настоящее время

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сейчас неактуально. Это подорвало бы доверие граждан к действиям властей, считает министр финансов Антон Силуанов.

— Мы договорились, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае, вообще их (граждан, — прим. ред.) трогать не будем, — заметил он на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.



Фото: realnoevremya.ru

Вопрос об увеличении налоговой нагрузки на граждан сейчас не самый актуальный, время для этого далеко не самое подходящее. Налоги — очень чувствительная тема для населения, приводит «Интерфакс» слова Силуанова.

В сентябре министр финансов признавался, что бюджет России на ближайшую трехлетку станет самым сложным в его профессиональной карьере. Это связано с тем, что при подготовке проекта бюджета на 2023—2025 годы в него закладывают больше средств на достижение технологического суверенитета страны.



В июле Минфин России предлагал сократить более 1,6 трлн рублей расходов из бюджета по государственным программам в 2023—2025 годах.



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Татьяна Леухина