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Владимир Путин оценил итоги переговоров с президентом Вьетнама

11:44, 20.06.2024
Владимир Путин оценил итоги переговоров с президентом Вьетнама
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Переговоры России с Вьетнамом прошли в конструктивной и деловой атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин:

— Завершившиеся только что переговоры действительно, согласен с этим, прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Подробно обсуждены ключевые направления двустороннего сотрудничества, затронуты также наиболее актуальные международные и региональные вопросы, — сообщил он.

По его словам, в ходе переговоров большое внимание уделялось торгово-инвестиционному взаимодействию.

Вчера Владимир Путин начал свой государственный визит во Вьетнам после переговоров в КНДР. Президент России проведет встречи с руководством Вьетнама и встретится с выпускниками советских и российских вузов.

Елизавета Пуншева

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