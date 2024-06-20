Владимир Путин оценил итоги переговоров с президентом Вьетнама

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Переговоры России с Вьетнамом прошли в конструктивной и деловой атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин:

— Завершившиеся только что переговоры действительно, согласен с этим, прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Подробно обсуждены ключевые направления двустороннего сотрудничества, затронуты также наиболее актуальные международные и региональные вопросы, — сообщил он.

По его словам, в ходе переговоров большое внимание уделялось торгово-инвестиционному взаимодействию.

Вчера Владимир Путин начал свой государственный визит во Вьетнам после переговоров в КНДР. Президент России проведет встречи с руководством Вьетнама и встретится с выпускниками советских и российских вузов.

Елизавета Пуншева