Россия выделит квоту в тысячу бюджетных мест для вьетнамских судентов

Фото: Максим Платонов

Россия выделяет квоту в 1 тысячу бюджетных мест для обучения вьетнамских студентов в следующем академическом году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем.

— Продолжается сотрудничество в области образования. На обучение вьетнамских граждан в следующем году у нас выделена квота в 1 тысячу бюджетных мест, — отметил он.

Также Путин сообщил о других направлениях сотрудничества:

— В этом году запланированы Дни культуры Вьетнама в Российской Федерации. Вьетнамские спортсмены приняли участие в Играх БРИКС в июне этого года. Многие субъекты Российской Федерации, в их числе Москва, Петербург, Калужская, Ростовская, Ульяновская области, активно взаимодействуют с городами и провинциями Вьетнама, — перечислил он.

Переговоры России с Вьетнамом прошли в конструктивной и деловой атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, большое внимание уделялось торгово-инвестиционному взаимодействию.

Елизавета Пуншева