Россия выделит квоту в тысячу бюджетных мест для вьетнамских судентов
Россия выделяет квоту в 1 тысячу бюджетных мест для обучения вьетнамских студентов в следующем академическом году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем.
— Продолжается сотрудничество в области образования. На обучение вьетнамских граждан в следующем году у нас выделена квота в 1 тысячу бюджетных мест, — отметил он.
Также Путин сообщил о других направлениях сотрудничества:
— В этом году запланированы Дни культуры Вьетнама в Российской Федерации. Вьетнамские спортсмены приняли участие в Играх БРИКС в июне этого года. Многие субъекты Российской Федерации, в их числе Москва, Петербург, Калужская, Ростовская, Ульяновская области, активно взаимодействуют с городами и провинциями Вьетнама, — перечислил он.
Переговоры России с Вьетнамом прошли в конструктивной и деловой атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, большое внимание уделялось торгово-инвестиционному взаимодействию.
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