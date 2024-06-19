Россия может приостановить участие в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Фото: Динар Фатыхов

В Совете Федерации задумались о приостановке участия России в деятельности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ и замораживании выплат этой организации со стороны Российской Федерации, сообщает «Интерфакс».

— Коллеги, я бы поддержала, давайте дадим такое поручение комитету (Совфеда — ИФ) отработать с коллегами из Государственной думы и подготовить такое решение о приостановке нашего участия и соответственно о приостановке выплат в Парламентскую ассамблею ОБСЕ со стороны Российской Федерации, — сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании в среду.

Она предложила подготовить проект решения к следующему пленарному заседанию палаты, которое состоится 3 июля. По согласованию с Госдумой аналогичное решение будет принято нижней палатой парламента практически синхронно.

После этого решение будет направлено в адрес председателя ПА ОБСЕ за подписью руководителей обеих палат Федерального собрания РФ. Сенатор Владимир Джабаров отметил, что, по мнению российской стороны, «уничтожены все принципы, на которых держалась» ПА ОБСЕ. Кроме того, произошла «тотальная украинизация» повестки ассамблеи.

Он также привел примеры отказов во въезде членам российской делегации в целый ряд стран для участия в мероприятиях ПА ОБСЕ, включая Великобританию, Польшу, Канаду и Румынию. Матвиенко выразила надежду, что в ПА ОБСЕ лишь «временное помутнение мозгов, которое все равно рано или поздно пройдет и придет осознание, что только с участием России можно говорить о равной и неделимой безопасности».

Стоит подчеркнуть, что Россия входит в ОБСЕ с 1973 года (до 1992 года — как СССР). В организацию также входят все европейские страны, шесть государств Центральной Азии, США и Канада.

Разиль Самигуллин