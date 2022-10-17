Пермское НПО «Искра» и «Казанькомпрессормаш» обменялись претензиями в суде

Пермское НПО «Искра» — одно из крупнейших российских предприятий по созданию образцов ракетной техники и оборудования для топливно-энергетического комплекса — подало иск к АО «Казанькомпрессормаш». Сумма претензий — 116,6 млн рублей. Сюда входит пени в размере 69 850 909 рублей, долг по договору №1348/18ККМ от 04.07.2018 в размере 13 051 251 рубля 61 копейки и пени в размере 4 100 727 рублей (с учетом уточнения исковых требований).



Казанский завод подал встречный иск к пермской компании о взыскании неустойки «за неоднократное нарушение сроков поставки продукции по договору №017017/18ККМ от 14.09.2018 в размере 28 698 822 рублей 96 копеек, процентов в размере 10 744 860 рублей 97 копеек, неустойки за нарушение срока возврата продукции с ответственного хранения в размере 17 375 355 рублей 12 копеек, неустойки за нарушение срока поставки товара по спецификации №1 по договору №1348/18ККМ от 04.07.2018 в размере 12 212 443 рублей 80 копеек, убытков, причиненных в связи с поставкой некомплектного товара, в размере 4 122 252 рублей, процентов на сумму предварительной оплаты по спецификации №1 в размере 5 166 815 рублей 09 копеек, штрафа за непредоставление банковской гарантии в размере 8 034 502 рублей, убытков, причиненных в связи с поставкой некачественного товара, в размере 853 740 рублей, неустойки за нарушение срока поставки товара по спецификации №2 к договору в размере 556 647 рублей 40 копеек», итого на общую сумму 87,7 млн рублей.

АО «Казанькомпрессормаш» подал встречный иск к пермскому НПО «Искра». Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Ведущий разработчик ГПА несет убытки

Арбитражный суд РТ принял иски в производство. На одном из последних заседаний по делу представитель истца попросил суд об отложении слушания в целях мирного урегулирования спора. Представитель ответчика поддержал ходатайство, и суд его удовлетворил.

Созданное в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет предприятие в Перми имеет статус Федерального научно-производственного центра. В разное время коллектив НПО «Искра» разрабатывал двигатели для ракеты РТ-2, ПКР «Гранит», второй и третьей ступеней ракеты Р-39 комплекса морского базирования «Тайфун», двигателей противокорабельных ракет Brahmos, «Оникс» и «Яхонт», изделий межконтинентальных баллистических ракет морского («Булава») и наземного («Тополь-М» и «Ярс») базирования. Кроме того, компания является ведущим российским разработчиком и изготовителем газоперекачивающих агрегатов и в целом выпускает широкий спектр продукции для ТЭК: газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, центробежные компрессоры, оборудование для нефтедобывающей и нефтедобывающей отраслей и другое.

АО «Казанькомпрессормаш» (Группа ГМС) и ПАО «НПО «Искра» сотрудничали в области изготовления оборудования для транспорта газа. Прошлый год, по данным портала «СПАРК-Интерфакс», пермское предприятие завершило с убытком на 4,672 млрд рублей (в 2020 г. — 1,724 млрд), его выручка составила 12,435 млрд рублей (в 2020 г. — 11,501 млрд). Казанский завод в 2021 году получил чистую прибыль в 797,81 млн рублей, выручка компании выросла на 16,98%, до 14,69 миллиарда.



Елена Тихонова