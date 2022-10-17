Минпросвещения просит регионы запретить WhatsApp в школах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минпросвещения порекомендовало регионам ограничить использование иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp, в рамках образовательного процесса в школах. Об этом сообщает «Коммерсант».

Cотрудникам школ рекомендовали отказаться от Viber, Skype, Google Drive, чтобы избежать «утечку конфиденциальной информации».

Фото: realnoevremya.ru

По данным газеты, ограничить использование иностранных мессенджеров также советовали и родителям. В Минпросвещения уточнили, что их рекомендации касались только учителей во время их работы с государственной системой «Моя школа», каналы общения родителей не регламентируются.



По мнению опрошенных изданием экспертов, все это — частные инициативы, связанные с включением владеющей мессенджером компании Meta* в перечень экстремистских организаций.

Ранее в Минобрнауки России сообщили, что изучение отечественной истории в российских вузах станет обязательным с 1 сентября 2023 года, на нее должно отводиться не менее 144 часов.



** деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская по решению суда



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Татьяна Леухина