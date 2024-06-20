Постановление о едином образце удостоверения многодетных внесли в российское правительство

Фото: Максим Платонов

Постановление о едином образце удостоверения многодетной семьи внесли в правительство, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

— Работаем на федеральном уровне над постановлением о едином образце удостоверения многодетной семьи, в конце прошлой недели оно было внесено в правительство, — заявила она на пленарном заседании Девятой всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» во Владивостоке.

По ее словам, единый образец удостоверения важен в том числе потому, что многодетная семья может использовать его для бесплатного посещения музеев, выставок, парков культуры и отдыха в любом регионе страны.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки будут продлены на 7 лет — до 31 декабря 2030 года.

Елизавета Пуншева