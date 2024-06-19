Аварийные работы на коллекторе по проспекту Ямашева в Казани планируется завершить в 3 квартале
В ходе аварийно-восстановительных работ коллектора по проспекту Ямашева в Казани планируется провести санацию участка трубопровода диаметром 800 мм и протяженностью 146 метров от ул. Бондаренко до дома 25 по пр-ту Ямашева методом спиральной навивки. Об этом сообщили в пресс-службе местного «Водоканала».
Отмечается, что работы проводятся без прекращения предоставления услуг водоотведения для абонентов.
Завершить аварийно-восстановительные мероприятия с последующим благоустройством планируется в 3 квартале 2024 года.
Этот коллектор позволяет транспортировать стоки 95 многоквартирных домов, 11 детских садов, 2 школ, 1 больницы и 18 административных зданий части Ново-Савиновского и Московского районов города.
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