Аварийные работы на коллекторе по проспекту Ямашева в Казани планируется завершить в 3 квартале

Фото: предоставлено пресс-службой "Водоканала"

В ходе аварийно-восстановительных работ коллектора по проспекту Ямашева в Казани планируется провести санацию участка трубопровода диаметром 800 мм и протяженностью 146 метров от ул. Бондаренко до дома 25 по пр-ту Ямашева методом спиральной навивки. Об этом сообщили в пресс-службе местного «Водоканала».

Отмечается, что работы проводятся без прекращения предоставления услуг водоотведения для абонентов.

Завершить аварийно-восстановительные мероприятия с последующим благоустройством планируется в 3 квартале 2024 года.

Этот коллектор позволяет транспортировать стоки 95 многоквартирных домов, 11 детских садов, 2 школ, 1 больницы и 18 административных зданий части Ново-Савиновского и Московского районов города.

Елизавета Пуншева