Мэр Набережных Челнов отреагировал на отзыв лицензии у «Автоградбанка»

Фото: Елизавета Пуншева

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отреагировал на отзыв лицензии у местного «Автоградбанка». Он заявил, что власти города не останутся в стороне, передает chelny-biz.ru.

— Город к тому, что происходит, прямого отношения не имеет, но, безусловно, мы неравнодушны к тому, что происходит. Будет назначен руководитель, который будет заниматься от АСВ всеми этими процессами. Он после 20-го числа приступит. Узнаем, увидим, какие действия будут предприняты. Это полномочия банковских структур, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы в рамках существующего законодательства все процессы были выполнены в интересах людей. Я имею в виду и выплаты, и все, что сегодня требуется в таких ситуациях. Безусловно, это не очень хорошая ситуация для города, для тех, кто надеялся на «Автоградбанк», — подчеркнул он.

Магдеев сообщил, что пострадавший бизнес к исполкому не обращался.

— Мы никогда в таких ситуациях в стороне не стояли, всегда протягивали руку, обращались в вышестоящие инстанции. Так было во многих ситуациях, — отметил он.

17 июня Центробанк сообщил об отзыве лицензии у челнинского АО «Автоградбанк». Как уточнили в пресс-службе ЦБ, такое решение связано с неоднократными нарушениями федеральных законов и нормативных актов Банка России. Как заявил «Реальному времени» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох, хотя ситуация с банком является негативной, рынок быстро справится с ней.

Елизавета Пуншева