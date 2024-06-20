Большинство казанцев постоянно занимается самообучением

Фото: Максим Платонов

Большинство казанцев (92%) занимаются саморазвитием на постоянной основе. 92% отметили, что это понятие включает в себя литературу и видеоконтент. Такой результат показал совместный опрос НИУ ВШЭ и Career.hh.ru.

Как показало исследование, 54% жителей города считают, что самообучение — это прохождение курсов в рамках профессиональной деятельности. Также 34% респондентов отметили, что для них важно обучаться разным специальностям.

— Высшие учебные заведения видят тенденцию к росту интереса к непрерывному образованию и создают разного рода образовательный контент вне рамок классического высшего офлайн-образования. Например, в вузах появляются бесплатные образовательные опции на видеоплатформах, проводятся открытые лекции, — подчеркнула директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова.

Елизавета Пуншева