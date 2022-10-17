Денис Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле «110 на 110»

Сегодня проходит обмен военнопленными между ДНР и Киевом по формуле «110 на 110». Об этом сообщил глава Донецкой республики Денис Пушилин в своем telegram-канале.

— Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ, — говорится в сообщении.

Фото: pxhere.com

Напомним, на прошлой неделе с подконтрольной киевскому режиму территории Украины после переговоров вернули 20 российских военных.

Всем освобожденным была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. Их доставили в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации.

В конце сентября из украинского плена освободили политика Виктора Медведчука. При обмене пленными Киеву передали 215 человек, в том числе представителей нацбатальонов.

В сентябре российское военное ведомство сообщало, что в Россию с Украины вернулись 55 военнопленных, в том числе из ДНР и ЛНР.

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Максим Кокунин