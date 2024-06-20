День в истории 20 июня: родились Визбор и Дроздов, Знамя Победы доставлено из Берлина в Москву
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 20 июня 2024 года
Сегодня, 20 июня, отмечают Всемирный день беженцев. 79 лет назад в Москву из Берлина доставили Знамя Победы, 87 лет назад родился известный телеведущий еженедельной популярной передачи «В мире животных» Николай Дроздов, 187 лет назад на британский престол взошла королева Виктория. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Подведение итогов конкурса «Экспортер года».
- На Играх БРИКС в Казани состоятся финалы соревнований по гребле в байдарках и каноэ, конному спорту, плаванию, спортивной борьбе и фехтованию.
Кто родился: создатель «Ну, погоди!» Вячеслав Котеночкин и поэт Роберт Рождественский
- 1913 — жена поэта-героя Мусы Джалиля и общественный деятель Амина Залилова (скончалась 13 декабря 2004 года). После окончания Великой Отечественной войны и смерти мужа она вела активную деятельность по популяризации творчества своего супруга. Будучи членом Всемирного совета мира, Залилова посещала разные страны, общалась с молодежью и ветеранами войны.
- 1927 — советский мультипликатор Вячеслав Котеночкин (скончался 20 ноября 2000 года). Он вошел в историю советского кинематографа как автор знаменитых мультфильмов «Ну, погоди!», «Лягушка-путешественница», «Баня», «Старая пластинка» и других.
- 1932 — советский поэт Роберт Рождественский (скончался 19 августа 1994 года). Он входил в группу шестидесятников наряду с Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским, Беллой Ахмадулиной, Булатом Окуджавой.
- 1934 — советский бард, киноактер Юрий Визбор (скончался 17 сентября 1984 года). Всего им написано более трех сотен песен. Среди них — «Милая моя», «Ходики», «Леди», «Перевал», «Ты у меня одна», «Бригантина», «Домбайский вальс», «Сорокалетие», «Серега Санин», «Давайте прощаться, друзья», «Кандалакша» и многие другие.
- 1937 — советский и российский ученый-зоолог Николай Дроздов. Известность получил как ведущий еженедельной популярной телепередачи «В мире животных», в которой участвовал с 1968 года. Гостями передачи Дроздова были такие известные ученые и путешественники, как Жак-Ив Кусто, Тур Хейердал, Питер Скотт, Джералд Даррелл, Фредерик Россиф, Хайнц Зильман… В 1995 году передача «В мире животных» была удостоена премии «ТЭФИ» как лучшая просветительская программа.
- 1940 — советский и российский актер Владимир Коренев (скончался 2 января 2021 года). Звездой он стал, сыграв главную роль в фильме «Человек-амфибия». Всего он снялся более чем в 40 картинах, среди которых наиболее известные: «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение», «Дети Арбата», «Виват, Анна!».
- 1967 — австралийско-американская актриса Николь Кидман. На экране дебютировала в 1983 году, снявшись в фильме «Рождество в буше». Самые известные картины с ее участием: «Умереть во имя», «Мулен Руж», «Билли Батгейт», «Холодная гора», «Рождение» и другие.
- 1968 — американский кинорежиссер Роберт Родригес. Больше всего известен работами в жанре криминального боевика, зачастую с черным юмором и элементами ужаса, такими как «Город грехов», «Отчаянный», «От заката до рассвета», «Мачете», а также серией детских фильмов «Дети шпионов». Родригес часто сотрудничает с Квентином Тарантино.
Кто скончался: Клара Цеткин и создатель калькулятора
- 1933 — немецкая социалистка, борец за права женщин Клара Цеткин (родилась 5 июля 1857 года). Именно ей приписывается авторство идеи о праздновании Международного женского дня — 8 Марта. В 1920 году Цеткин впервые приехала в Советский Союз. Ее связывала дружба с Лениным и Крупской. В 1932 году Цеткин переехала в СССР. 20 июня 1933 года она умерла в усадьбе «Архангельское». Ее прах был помещен в урне в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.
- 1987 — советский актер Леонид Харитонов (родился 19 мая 1930 года). Его кинематографическая судьба началась с успеха в фильме «Школа мужества». А через год на экраны страны вышел «Солдат Иван Бровкин», который принес Харитонову известность.
- 2005 — американский инженер Джек Килби (родился 8 ноября 1923 года). Он создал первую интегральную микросхему и карманный калькулятор. В 2000 году Килби получил Нобелевскую премию по физике.
- 2017 — участник легендарного 49-дневного дрейфа по Тихому океану баржи Т-36 Асхат Зиганшин (родился 13 июня 1938 года). В январе 1960 года его с командой вынесло в океан из-за погодных условий, где они провели 49 дней практически без еды, связи и топлива. Судно спас американский авианосец «Кирсардж». По возвращении экипаж баржи наградили орденами Красной Звезды.
- 2020 — участник группы «Альянс», автор культового хита «На заре» Олег Парастаев (родился 11 августа 1958 года). Группа «Альянс» была основана в 1981 году, Парастаев вошел в ее состав в 86-м. Она получила известность благодаря таким песням, как «На заре» и «Дайте огня». В наше время при возникновении моды на рубеж 80-х и 90-х песня «На заре» стала по-настоящему культовой.
Праздники: День беженцев и День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России
- Всемирный день беженцев. На протяжении многих лет различные страны и регионы отмечали собственные памятные дни и даже недели, посвященные беженцам. Одним из самых известных считается День африканских беженцев, который отмечается в нескольких странах 20 июня. В 2000 году было решено одновременно с ним отмечать Всемирный день беженцев одновременно.
- Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Активисты движения определили свои основные задачи, главная из которых — освобождение всех слонов мира из неволи. В США эта акция проводится уже несколько лет и успела принести первые результаты. Около 20 зоопарков США закрыли или собираются закрыть павильоны со слонами, 11 зоопарков переместили 14 слонов в природные заповедники, созданные специально для этих животных.
- День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России. Праздник традиционно отмечается 20 июня — в память о первом успешном применении минного оружия российскими моряками. Согласно историческим источникам, в 1854 году, во время Крымской войны, англо-французская эскадра вошла в Финский залив, чтобы атаковать российские военно-морские базы, в первую очередь Кронштадт. Чтобы защитить свои рубежи, русским морякам пришлось применить минное оружие. В результате противник потерял четыре боевых корабля и отказался от нападения.
События в истории: королева Виктория, телефонная связь в России, Генпрокуратура СССР
- 1837 — на британский престол взошла королева Виктория. Она стала одной из крупнейших знаковых фигур в английской истории. Время ее правления породило множество исторических понятий, таких как «викторианство», «викторианцы», «викторианская эпоха». За 64 года правления королевы Виктории Великобритания пережила необыкновенный политический, экономический и культурный расцвет. В стране появились уличное освещение, тротуары, водопровод и канализация, метро, продвигались санитария и гигиена.
- 1881 — в Нижнем Новгороде провели первую в России линию телефонной связи длиной 1 547 метров. Она соединила Георгиевскую пристань Волги с квартирами директоров-распорядителей пароходного общества «Дружина». В 1885 году в Нижнем Новгороде оборудовали и первую городскую телефонную станцию (ГТС) на 50 номеров. Спустя 10 лет была установлена вторая телефонная станция на 200 абонентов.
- 1933 — была основана Генеральная прокуратура СССР. Ранее, в 1922 году, в стране существовала Государственная прокуратура, которая входила в состав Народного комиссариата юстиции (НКЮ). В 1933 году прокуратура организационно отделилась от Верховного суда и НКЮ, а ее первым руководителем стал Иван Акулов. Однако в 1937 году его уволили с должности секретаря ЦИК СССР «по болезни», а затем арестовали и приговорили к расстрелу за участие в контрреволюционном военном заговоре. Иван Акулов был реабилитирован только в 1954 году.
- 1945 — в Москву из Берлина доставлено Знамя Победы. С тех пор оно хранится в Центральном музее Вооруженных сил России в Москве. Впервые идею вознести красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Иосиф Сталин в 1944 году. Тогда же он принял решение, что при штурме Берлина над зданием германского рейхстага нужно будет поднять Знамя Победы, которое будет символизировать окончательное крушение нацизма.
- 1950 — в газете «Правда» вышла статья Иосифа Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». В своей работе советский вождь подверг сокрушительной критике «новое учение о языке» покойного академика Николая Марра, которое на протяжении двух десятилетий господствовало в СССР, и поставил точку в дискуссии относительно «марризма», проводившейся газетой с 9 мая 1950 года. Сегодня марризм считается псевдонаукой.
- 1974 — страны-члены Организации африканского единства приняли Соглашение о предоставлении помощи африканским беженцам.
- 2018 — во второй день чемпионата мира по футболу на «Казань Арене» состоялся матч между сборными Испании и Ирана. Победу в этой игре одержали испанцы со счетом 1:0. В тот день был поставлен новый рекорд посещаемости казанского стадиона — здесь собралось 42 318 болельщиков.
- 2022 — Мосгорсуд признал законным запрет социальных сетей Facebook* и Instagram*, принадлежащих признанной в России экстремистской американской корпорации Meta**. Жалобу представителей американской компании оставили без удовлетворения.
- 2023 — Госдума приняла закон о переименовании Дня окончания Второй мировой войны, который отмечается каждое 3 сентября. Теперь памятная дата будет называться Днем победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
- 2023 — также Госдума приняла закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью. Действие документа не распространится на тех, кого ранее признали виновным в совершении террористических и экстремистских преступлений, уголовно наказуемых деяний против половой неприкосновенности несовершеннолетних, тяжких преступлений на период мобилизации, действия военного положения или в военное время.
* запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской
** деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская по решению суда
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