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Задержан четвертый фигурант дела о массовом заражении ботулизмом

11:15, 19.06.2024
Задержан четвертый фигурант дела о массовом заражении ботулизмом
Фото: Ирина Плотникова

Следственный комитет задержал четвертого фигуранта дела о массовом заражении ботулизмом. Им оказался гражданин Таджикистана, который работал поваром компании, производившей фасоль, сообщает РИА «Новости».

Задержанному повару предъявлено обвинение по статье «о производстве небезопасной продукции». В СК отметили, что по указанию руководства повар готовил фасоль с минимальными финансовыми затратами.

Сегодня в Республиканскую клиническую инфекционную больницу (РКИБ) Татарстана госпитализировали еще одного пациента с подозрением на ботулизм. Таким образом, число пострадавших от отравления салатом «Лобио с фасолью» московского производства ООО «Локалкитчен» увеличилось до 15.

Разиль Самигуллин

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