Задержан четвертый фигурант дела о массовом заражении ботулизмом
Следственный комитет задержал четвертого фигуранта дела о массовом заражении ботулизмом. Им оказался гражданин Таджикистана, который работал поваром компании, производившей фасоль, сообщает РИА «Новости».
Задержанному повару предъявлено обвинение по статье «о производстве небезопасной продукции». В СК отметили, что по указанию руководства повар готовил фасоль с минимальными финансовыми затратами.
Сегодня в Республиканскую клиническую инфекционную больницу (РКИБ) Татарстана госпитализировали еще одного пациента с подозрением на ботулизм. Таким образом, число пострадавших от отравления салатом «Лобио с фасолью» московского производства ООО «Локалкитчен» увеличилось до 15.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.