Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

В Москве завершили призыв в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Пункты сбора мобилизованных закрываются сегодня, 17 октября, в 14:00. Повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие, написал градоначальник в своем блоге.

Фото: realnoevremya.ru

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин объявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся. По его данным, в рамках частичной мобилизации призваны 222 тысячи человек. 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч — выполняют боевые задачи.



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Татьяна Леухина