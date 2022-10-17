В Татарстане запустили telegram-бот по вопросам частичной мобилизации

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане запустили telegram-бот по вопросам частичной мобилизации. Он может предоставить ответы более чем на 400 вопросов.

Все желающие могут узнать про выплаты мобилизованным, правила предоставления кредитных каникул, порядок медосмотров и так далее. Также через telegram-бот есть возможность обратиться за помощью к общественному движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Ответы в боте разделены на тематические категории — «Военкоматы», «Порядок и условия мобилизации», «Деятельность предприятий», «Социальные гарантии» и тому подобное. Там же прикреплена ссылка на форму подачи заявления на обжалование частичной мобилизации. Направить его могут через «Госуслуги» те, у кого есть основания для отсрочки.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее попадают 300 тысяч резервистов. По последним данным, призваны уже 222 тысячи человек. Глава государства заверил, что мобилизация завершится в течение двух недель.



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Татьяна Демина