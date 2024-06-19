На завершение строительства двух школ Татарстана направят почти 800 миллионов рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на завершение строительства двух школ направят почти 800 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Одна школа расположится в Высокой Горе, а вторая — на улице Родины в Казани. Обе рассчитаны на 1224 места. Стоимость каждой из них составляет почти 370 миллионов рублей. Подрядчик обязуется их сдать не позднее 1 декабря текущего года.

Исполнителю предстоит возвести несущие и наружные ограждающие конструкции, монтировать технологическое оборудование, устроить электрические, канализационные и теплоснабжающие сети. Также в зону его ответственности входит благоустройство территорий.



Заказчиком обоих проектов выступает ГКУ «Главинвестстрой» Татарстана.

Напомним, правительство профинансирует завершение строительства и модернизацию школ в Татарстане в 2024 году. На эти цели региону выделят 311 млн рублей.

Елизавета Пуншева