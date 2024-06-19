Кабмин Татарстана упразднил должность торгово-экономического представителя республики в Финляндии

Фото: Роман Хасаев

Кабмин Татарстана упразднил должность торгово-экономического представителя республики в Финляндии. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации Татарстана.

Документ о его назначении действовал с 2000 года. Постановление об упразднении должности подписал и. о. премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Стоит подчеркнуть, что с 15 апреля Финляндия ввела ограничения по работе пунктов пропуска на границе с Россией. Приостанавливалось движение по Сайменскому каналу через пункт пропуска Нуйямаа для прогулочных судов. Также закрылись морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

Разиль Самигуллин