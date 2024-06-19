В России предложили признать ВСУ, СБУ и ГУР террористическими организациями

Парламентская комиссия России рекомендовала Генеральной прокуратуре России и Федеральной службе безопасности РФ рассмотреть вопрос о признании вооруженных сил, Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями, сообщает ТАСС.

— Рекомендовать Генеральной прокуратуре Российской Федерации во взаимодействии с Федеральной службой безопасности Российской Федерации инициировать признание вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны Украины террористическими организациями, учитывая выявленные в ходе парламентского расследования действия данных структур, направленные на создание угрозы безопасности детей, — отмечается в документе.

Согласно докладу, в ходе парламентского расследования были выявлены действия украинских военных структур, которые могут быть квалифицированы как террористические. В частности, зафиксированы случаи использования ВСУ противопехотных мин вблизи объектов социальной инфраструктуры, что привело к гибели и ранениям детей. Эти действия нарушают международное право и имеют признаки международного терроризма, считают члены комиссии.

Стоит подчеркнуть, что о целесообразности признания ВСУ, СБУ и ГУР террористическими организациями в феврале сообщили в МИД России.

Разиль Самигуллин