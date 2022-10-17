Реконструкция третьего северного коллектора: запах остается, сроки вновь перенесены

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Казанский «Водоканал» продолжает ремонтные работы на третьем северном коллекторе. Он проходит по улице Гаврилова, проспекту Ямашева, улицам Амирхана, Чистопольской, Декабристов, Вахитова, до Несмелова. Изначально первый этап реконструкции (по ул. Чистопольской, от ул. Меридианной до ул. Бондаренко) планировалось закончить в августе этого года, второй (по ул. Ямашева, от ул. Адоратского до пр. Амирхана) — в июле, третий (по пр. Амирхана, от ул. Четаева до ул. Чистопольской) — в декабре. Однако на данный момент в организации не завершили до конца ни один из них. Более того, сроки сдачи постоянно переносят, а ситуация не улучшается. Как обстоят дела на одном из самых ветхих и проблемных коллекторов Казани — в материале «Реального времени».



Вонь все еще не уходит

Зловонные ямы с канализационными нечистотами, бесконечные ограждения и различная техника. Так сейчас выглядят улицы Гаврилова, Амирхана, Чистопольская, Декабристов, Вахитова, проспект Ямашева, ведь по ним проходит третий северный коллектор. Казалось бы, работа должна идти полным ходом. Однако на всей ремонтируемой территории было замечено всего два-три работника «Водоканала». К слову, протяженность аварийной территории составляет 4,7 километра.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На этих улицах через каждые несколько десятков метров можно заметить огромные ямы с канализационными нечистотами. Из них выходят трубы, которые тянутся несколько десятков метров, а после погружаются в следующую такую яму.

Достаточно легко представить, какой запах при этом стоит на улице и проникает в жилые дома. Вонь от фекалий и других канализационных отходов не прекращается здесь уже несколько месяцев. Когда удастся от нее избавиться — остается неизвестным.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Сроки сдачи неоднократно переносились

В марте в «Водоканале» заявляли, что первый этап реконструкции третьего северного коллектора завершится в августе этого года, второй — в июле, третий — в декабре. Однако к данному моменту работы до сих пор ведутся на всех трех участках.

Более того, ремонт участка на проспекте Ямашева снова задерживается на один месяц. До последнего объявления директора МУП «Водоканал» Андрея Егорова этот этап реконструкции должен был закончиться в октябре.



— По улице Ямашева планировалось завершить работы в октябре текущего года, но в связи с принятыми поправками в Российской Федерации пришлось остановить конкурсные процедуры, и после внесения изменений — неприменения материалов из недружественных стран — конкурсные процедуры были продолжены. Но, к сожалению, с отставанием на один месяц, — заявил Андрей Егоров, заверив, что это не повлияет на качество работ и не уменьшит срок эксплуатации участка.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

«Реальное время» писало, что в сентябре «Водоканал» отменил тендер на реконструкцию третьего северного коллектора по проспекту Ямашева на участке от дома №93 до дома №71а (второй этап). Предприятие сослалось на «сложившуюся политико-экономическую обстановку» и сложности с импортом из недружественных России стран. С подрядчиком изначально планировалось определиться 19 сентября. Повторно тендер на реконструкцию этого участка «Водоканал» объявил в конце сентября.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Похожая ситуация происходит и с бюджетом всей реконструкции. При первоначальном составлении сметы затраты на ремонт составляли 1,6 миллиарда рублей. Из них 400 миллионов выделялись на первый этап, 345 миллионов — на второй и 911 миллионов — на третий. Однако цена нового тендера на второй этап оказалась выше — почти 355 миллионов рублей. Конечная стоимость всей реконструкции на данный момент неизвестна.

Проблемы ветхости сетей на северном коллекторе давно дали о себе знать

Третий северный коллектор построен в 1986 году. Изначально не предусматривалось, что на нем будет такая нагрузка, ведь активно застраивать Ново-Савиновский район не планировалось. Его протяженность — 8 км: от проспекта Ямашева до улицы Несмелова, а диаметр — 1 499 мм.

За последнее десятилетие на коллекторе зафиксировали 43 провала грунта, 25 из них — в прошлом году, три — в текущем. Самый серьезный провал, который вынудил начать масштабную реконструкцию, случился почти год назад, в октябре прошлого года, из-за высокой изношенности сетей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В октябре прошлого года около «Савиново» произошел провал на канализационном коллекторе диаметром 1 400 мм 1985 года постройки, это тот самый северный коллектор, на котором произошло еще три провала на улице Чистопольской. Из-за износа бетона обрушился свод коллектора. Излив фекальной канализации там происходил как раз по этой причине.

В начале сентября этого года в Казани на перекрестке улиц Амирхана и Чистопольской, напротив магазина «Леруа Мерлен», прямо из-под крышки канализационного люка забил «фонтан». Он затопил не только дорогу, но и подвалы сразу нескольких домов на Чистопольской и Четаева.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

13 сентября канализационными водами затопило и перекресток на пересечении проспекта Ямашева и улицы Адоратского. В аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» заявили, что не знают, когда смогут устранить аварию.



Ильсур Метшин: «Водоканал» не та структура, которая с утра просыпается — «чем бы заняться?»

Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал ситуацию, сложившуюся с третьим северным коллектором. По его словам, провалы — «вопрос крайне болезненный для всех».

— Но его адресовать нужно тем, кто строил и обещал эксплуатировать 50 лет. «Водоканал» не та структура, которая с утра просыпается — «чем бы заняться?», — сказал он.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Также мэр добавил, что ремонт осуществляется собственными силами города.

— Его возвели некачественно, а мы работаем с тем наследием, которое есть. Мы неоднократно выводили вопрос обновления канализационных сетей в поле зрения вышестоящих органов, но обстоятельства складываются не в нашу пользу, поэтому мы самостоятельно приступили к ремонту самых сложных участков, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров также считает, что вину за ряд «канализационных происшествий» несут предшественники и внешние обстоятельства. Однако, кто ответственен за эти обстоятельства, не сказал.

— Этот коллектор при возрасте 37 лет, который еще не дослужил до своего нормативного 50-летнего срока, уже имеет износ 100%, что говорит о возможном ненадлежащем качестве используемых при строительстве материалов, а также воздействии агрессивной химической среды, возникшей при использовании современной бытовой техники. За последние десять лет на нем произошло 53 аварии, из них только за прошедшие два года — 38, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На сегодняшний день продолжается реконструкция первого этапа на участке от Меридианной до ул. Бондаренко, сообщил Андрей Егоров. Она проводится с использованием полимерного рукава — подготовительные работы заняли семь месяцев, а сам рукав уложили за десять дней.

— На данном участке все идет в соответствии с графиком. Завершение планируется в декабре 2022 года. Параллельно с этими работами ведутся на двух других аварийных участках — по проспекту Ямашева, протяженность — 800 погонных метров, и по улице Амирхана протяженностью 700 погонных метров, — заявил Андрей Егоров.



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