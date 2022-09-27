Итоги дня: ЧП с «Северными потоками», предварительные итоги референдумов, смерть Бориса Моисеева
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 27 сентября:
- Завершилось голосование на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России. Так, в ЛНР при явке в 92,6% референдум считается состоявшимся, несмотря на попытки Киева сорвать его, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Результаты с участков на территории России:
- Присоединение ДНР к России по итогам обработки более 75,23% протоколов поддержали 98,72% избирателей.
- Присоединение ЛНР к России по итогам обработки 77,89% протоколов поддержали 97,9%.
- Вхождение Запорожской области в состав РФ по итогам обработки 57% протоколов поддержали 97,74%.
- Вхождение Херсонской области в состав РФ по итогам обработки 100% протоколов поддержали более 96,75%.
Результаты на местах:
- В Херсонской области в целом за присоединение к России по итогам обработки 11,62% протоколов высказались 87,42%.
- В Запорожской области присоединение одобрили 93,11% жителей по итогам обработки 29,19% протоколов.
- Шведская морская администрация зафиксировала две утечки в газопроводе «Северный поток» в исключительных экономических зонах (ИЭЗ) Дании и Швеции. По данным Reuters, вскоре после того, как на газопроводе «Северный поток — 2» произошло падение давления, Морская администрация Швеции выпустила предупреждение в связи с утечками в газопроводе «Северный поток». Кроме того, в районе утечек газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксировали два мощных подводных взрыва.
- Комментируя инциденты, пресс-секретарь президента России сообщил, что это вопрос, который затрагивает энергобезопасность целого континента.
- В возрасте 68 лет скончался заслуженный артист России, певец Борис Моисеев. Его арт-директор Сергей Горох отметил, что о датах церемонии прощания и похорон еще ничего не известно. Известно, Моисеев перенес несколько инсультов. Весной 2015 года прекратил активную концертную деятельность из-за ухудшения состояния здоровья.
- В Казани тепло пустили в 59,2% многоквартирных домов, то есть в 3,2 тыс. домов. Всего его планируется подать почти в 5,5 тыс. зданий. Также отопление подключили в 726 объектах социальной сферы — это 85,3% от плана.
- Казахстан намерен провести переговоры с Россией из-за увеличившегося потока россиян в страну, заявил ее президент Касым-Жомарт Токаев. Он обратил внимание, что в последние дни в Казахстан приезжает много людей из России, и государству необходимо позаботиться о них и обеспечить им безопасность. По словам Токаева, это политический и гуманитарный вопрос.
- Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, в каких ситуациях Россия может использовать ядерное оружие. По его словам, это произойдет исключительно в случае угрозы уничтожения государства или его союзников — «в заранее определенных случаях». Власти страны также постараются, чтобы такого оружия не появилось у «враждебных соседей».
- Казанская сеть алкогольных магазинов «Глобус Маркет» сменила название второй раз за год — в конце апреля компания объявила, что торговые точки будут открыты под вывеской «Порт Маркет», а теперь, как стало известно «Реальному времени», они начали меняться на «Хочу еще». Привычное серо-синее оформление сменилось на красное — единственным знакомым атрибутом остался бокал вина, который тоже претерпел некоторые изменения. Продавец одной из таких точек пояснил изданию, что название сменилось буквально на днях, а вместе с ним немного поменялся ассортимент.
- В Татарстане этим летом оздоровительной кампанией охватили 154 398 детей, среди них 179 детей из ДНР и ЛНР, сообщил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов. По его словам, минувшим летом в Татарстане работали 1 527 лагерей всех форм отдыха. Всего в 2022 году на летнюю оздоровительную кампанию в Татарстане потратили 1,85 миллиарда рублей.
- Как выяснило «Реальное время», Комитету земельных и имущественных отношений исполкома Казани не удалось взыскать с городского МУП «Водоканал» 9,1 миллиона рублей. Арбитражный суд Татарстана своим решением урезал сумму в 11 раз — до 808 тысяч рублей. КЗиО хотел добиться выплаты «Водоканалом» 6,3 миллиона неосновательного обогащения и 2,78 миллиона процентов. Однако предприятие, которое и без того не знает, откуда брать деньги на решение проблем, которые возникают одна за другой на его сетях, лишится только 738,5 тысячи рублей и 69,4 тысячи соответственно.
- По программе «Лето — детям» с 2019-го по 2021 год в 26 детских оздоровительных лагерях Татарстана провели ремонт на общую сумму 3,3 миллиарда рублей, рассказал Тимур Сулейманов. В программе этого года работы ведутся в 22 лагерях. В 12 из них ведется проектирование, а в десяти — строительно-монтажные работы.
- Руководитель проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ» Ханс Петер Мозер покидает свой пост. Вместо него руководителем проекта назначен Булат Курбиев. До этого он занимал должность заместителя руководителя того же проекта — директора по координации и контроллингу.
- 4—6 ноября в Казани пройдет третий этап Гран-при России по фигурному катанию. На нем выступит уроженка города, 16-летняя спортсменка Камила Валиева. Также программы в одиночном женском катании представят Софья Муравьева и Дарья Усачева.
- К 16 годам колонии строгого режима приговорил сегодня Верховный суд Татарстана Алмаза Маликова из Набережных Челнов. Он признан виновным в убийстве соперника и покушении на бывшую жену. В прениях гособвинение предлагало наказать Маликова сроком в 21 год, тогда как бывшая супруга настаивала на пожизненном.
- Гидрометцентр Татарстана представил вероятностный прогноз температурного режима в республике на отопительный период 2022/2023 года. В декабре среднемесячная температура воздуха ожидается ниже нормы в -8,9 градуса, в остальные месяцы — в ее пределах. Среднемесячная температура воздуха в норме составляет +4,9°С, в ноябре — 2,7°С со знаком минус.
- В Казани из-за пьяных пассажиров перевозчики вынуждены ежедневно снимать автобусы с маршрутов. В состоянии алкогольного опьянения пассажиры спят в общественном транспорте и рискуют получить травмы, сообщили в Ассоциации АТП Татарстана. Камера автобуса сняла недавний случай: мужчина, упав с сиденья, продолжил спать на полу. В этом случае обошлось без травм: врачи скорой помощи, приехавшие на место, осмотрели мужчину и направили в вытрезвитель. В другом аналогичном случае мужчина сам поднялся с пола салона автобуса, но ему понадобилась медицинская помощь.
- ГИСУ Татарстана потребовало от строительной компании «ПромГрадСтрой» устранить недостатки, выявленные после проведенной в 2018 году реконструкции здания Казанской государственной консерватории им. Жиганова. Суд жалобу заявителя удовлетворил и обязал подрядную организацию в течение двух месяцев исполнить гарантийные обязательства госконтракта.
- Турецкая авиакомпания Turkish Airlines продолжает регулярные вылеты из Казани в Стамбул, несмотря на приостановку программы полетов в российские города и Белоруссию. Улететь из Казани в Стамбул можно свободно, если удалось приобрести билет. «Я сейчас сам вылетаю рейсом Turkish Airlines в Стамбул, прямо сажусь в самолет, — рассказал «Реальному времени» коммерческий директор одной из крупных компаний Казани (ФИО спикер просил не указывать, — прим. авт.). — В целом я прошел пограничный контроль и досмотр нормально. Единственное, спрашивали, когда я приобрел билет и с какой целью вылетаю за рубеж. Последний вопрос всегда задавали, тут нет ничего необычного. Необычным оказался другой момент: узнавали, когда покупал билет».
- Российская группа «Аигел», тексты песен которой пишет уроженка Набережных Челнов Айгель Гайсина, отменила свои концерты в России. Они планировались в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве и других городах. «Клубы городов вынуждены отменить наши выступления под давлением властей», — объяснили артисты.
Ключевые события 216-го дня специальной военной операции на Украине и 7-го дня частичной мобилизации в России:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил пункт сбора мобилизованных, организованный на базе МВЦ «Казань Экспо», где размещают прибывающих из районов республики.
- В Северной Осетии на участке российско-грузинской границы развернут мобилизационный пункт военкомата. На КПП «Верхний Ларс» также разрешили пеший переход границы. Отмечается, что приток легкого транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно нарастает. Несмотря на принимаемые меры, среди которых в том числе увеличение нарядов круглосуточно несущих службу ДПС и ППСП, обстановка по-прежнему напряженная.
- Также появились сообщения, что там выдают повестки. В правительстве региона сначала пояснили, что это касается только жителей Северной Осетии. Затем появилась информация, что повестки раздают всем подпадающим под мобилизацию россиянам.
- Как заявил глава МВД республики Марат Ахметжанов, Казахстан выдаст России уклоняющихся от мобилизации в случае, если их объявят в международный розыск.
- В Государственной думе приняли во втором и третьем чтениях поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматриваются дополнительные гарантии для работников, призванных на военную службу по мобилизации. Для мобилизованных трудовой договор будет приостанавливаться до момента окончания военной службы. После этого они в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям.
- Минобороны России не обращалось к госорганам Казахстана, Грузии и других стран для якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан, сообщили в военном ведомстве.
- Минцифры России представило список их 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости.
- Как сообщили в Минобороны России, в Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста боевиков 9-го полка специального назначения «Гепард» нацгвардии Украины, а также более 50-ти иностранных наёмников. Высокоточным оружием ВКС России в промышленной зоне города Николаев поражён пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 304 самолета, 155 вертолетов, 2094 беспилотных летательных аппарата, 377 зенитных ракетных комплексов, 5118 танков и других боевых бронированных машин, 847 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3423 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5909 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Дарья ПинегинаОбществоВластьИнфраструктураПроисшествия
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