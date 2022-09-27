Рустам Минниханов посетил пункты сбора для мобилизованных жителей Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в пунктах сбора для мобилизованных жителей республики, об этом он рассказал в социальных сетях.

— Посетили пункты сбора, куда прибывают наши мобилизованные ребята. Настрой у всех решительный. Проконтролировал, чтобы все необходимое было в достаточном количестве: горячее питание, одежда. Будем во всем поддерживать, — написал глава республики в своем telegram-канале.

Минниханов посетил пункт сбора мобилизованных, организованный на базе KazanExpo, где размещают прибывающих из районов республики.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президенту Татарстана показали, как организованы зоны отдыха и приема пищи. Департамент продовольствия и социального питания Казани обеспечивает трехразовое горячее питание, развернуты четыре зоны для размещения столовых. Президент поручил самым внимательны образом следить за качеством.

На объекте есть медицинский пункт, организована выездная торговля и пункт охраны. Рустам Минниханов обратил внимание на необходимость создания санитарных условий. В ближайшее время сюда доставят мобильные бани.

Заезд мобилизованных будет проводиться до 1 октября. Затем начнется подготовка.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Государственной думе приняли во втором и третьем чтениях поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматриваются дополнительные гарантии для работников, призванных на военную службу по мобилизации. Для мобилизованных трудовой договор будет приостанавливаться до момента окончания военной службы. После этого они в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям.

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Маргарита Головатенко