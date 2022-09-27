За убийство с топором и собакой челнинца посадили на 16 лет

К 16 годам колонии строгого режима приговорил сегодня Верховный суд Татарстана Алмаза Маликова из Набережных Челнов. Он признан виновным в убийстве соперника и покушении на бывшую жену, сообщает журналист «Реального времени».



В прениях гособвинение предлагало наказать Маликова сроком в 21 год, тогда как бывшая супруга настаивала на пожизненном.

Напомним, первый приговор челнинца по этому делу был мягче. В ноябре 2021-го суд оправдал Маликова по эпизоду посягательства на жизнь экс-супруги и наказал 10 годами колонии строгого режима за убийство ее нового избранника. С приговором не согласились и потерпевшие, и защита. Изучив жалобы, Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в феврале 2022 года отменил приговор и направил дело на пересмотр.

В частности, апелляционная коллегия посчитала ошибочным исключение квалифицирующего признака убийства «с особой жестокостью», не согласившись с тем, что убийство с использованием топора и собаки не является таковым и длилось всего 5—6 секунд. Также нижегородские судьи отмечали — тело убитого было найдено в 150 метрах от его машины, и это расстояние Егор Бобенко преодолел, пытаясь скрыться, и все повреждения на его теле, включая укусы собаки, получены при жизни. Также апелляционный суд счел необоснованным оправдание Маликова по обвинению в покушении на убийство бывшей жены. Привел ссылку на слова самого фигуранта: именно с женой он искал встречи в первую очередь, для чего специально записался к ней в тот день под вымышленным именем на прием и взял с собой топор и питбуля без намордника.

По версии следствия, 18 сентября 2020 года — через два года после развода — Маликов подкараулил бывшую жену Айгуль и ее нового спутника жизни Бобенко у медцентра в Набережных Челнах, где женщина работала косметологом. Когда Айгуль вышла из машины и пошла в здание, Маликов подлетел к машине соперника и стал разбивать окно топором. Бобенко покинул машину через пассажирскую дверь и хотел скрыться — собака по команде хозяина догнала и укусила не меньше шести раз, тут подоспел и Маликов с топором. Этот момент зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины. Покончив с соперником, бывший муж с топором кинулся в здание центра за женой. Но вмешался охранник — сделал предупредительный выстрел и запер стеклянную дверь.

Вину в преступлениях суд признал частично.

Ирина Плотникова