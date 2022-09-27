В Казани пройдет этап Гран-при России по фигурном катанию — на нем выступит Камила Валиева

Фото: кадр видео youtube.com

В начале ноября в Казани пройдет третий этап Гран-при России по фигурном катанию. На нем выступит уроженка города, 16-летняя спортсменка Камила Валиева.

Третий этап Гран-при России по фигурном катанию пройдет 4-6 ноября. Кроме Камилы Валиевой программы в одиночном женском катании представят Софья Муравьева и Дарья Усачева.

Также в Казань на этап Гран-при приедет еще одна уроженка Казани Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым. Кроме них в парном катании выступят Ясмина Кадырова и Валерий Колесов.

Евгения Тарасова — Владимир Морозов. скриншот youtube.com/c/Olympics

В мужском одиночном в столице Татарстана в ноябре выступят Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев и Артур Даниелян. В танцах на льду выступят пары Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник и Максим Некрасов, а также Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.

Первый этап Гран-при России по фигурном катанию состоится в Москве с 21 по 23 октября. На нем также выступит Камила Валиева. Второй этап запланирован в Сочи с 28 по 30 октября. Четвертый этап пройдет в Москве 11-13 ноября, пятый — в Самаре 18-20 ноября, а шестой — в Перми 25-27 ноября.

В минувшие выходные российские фигуристы, в том числе и Камила Валиева, представили свои новые программы. Произвольную программу 16-летняя спортсменка посвятила ситуации, которая случилась с ней на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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Татьяна Демина