Казахстан будет выдавать только объявленных в международный розыск уклонистов
Казахстан выдаст России уклоняющихся от мобилизации в случае, если их объявят в международный розыск. Об этом заявил глава МВД республики Марат Ахметжанов.
Между двумя странами установлены «договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников». Уточняется, что поиск россиян военкоматами — не основание для их выдачи на родину.
— Самый главный принцип здесь — и у нас, и в России — это было уголовно наказуемое деяние. Кроме того, в случае... объявления его в розыск, мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Россию, — приводит «Интерфакс» его слова.
Сегодня и.о. руководителя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков сообщил, что с 21 сентября в Казахстан въехало порядка 98 тысяч российских граждан и выехали 64 234.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан намерен провести переговоры с РФ из-за увеличившегося потока ее граждан в страну.
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