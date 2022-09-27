В районе утечек газа на «Северном потоке» произошли взрывы

В районе утечек газа на трубопроводах «Северного потока» зафиксировали два мощных взрыва. Об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT Карл Фрид Клеберг со ссылкой на местных сейсмологов.

— Нет сомнений, что это были взрывы, — процитировали сейсмолога Бьерна Лунда «РИА Новости».

Фото: gazprom.ru

При этом радиостанция Radio Sweden объявила, что магнитуда одного из взрывов составляла 2,3 по школе Рихтера. В связи с этим Бьерн Лунд полагает, что взрывы происходили под водой.

Напомним, что вчера Nord Stream 2 AG сообщил, что на трех его нитках произошло ЧП. Датские власти заявили об утечке газа в районе острова Бронхольм.

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Елизавета Пуншева