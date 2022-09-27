Минобороны России не обращалось к соседним странам с просьбой принудительно вернуть уехавших россиян

Минобороны России не обращалось к госорганам Казахстана, Грузии и других стран для якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Подобные обращения не разрабатывают и не планируют, пишет ТАСС.

Вчера в Минобороны заявили, что в условиях проведения в России частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается.



Россияне после объявления о частичной мобилизации начали уезжать из страны. На КПП «Верхний Ларс» на участке российско-грузинской границы разрешили пеший переход границы. Там скопилось 3,5 тысячи автомобилей. И.о. руководителя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков сегодня сообщил, что с 21 сентября в страну въехало порядка 98 тысяч российских граждан и выехали 64 234. Отдельно глава МВД республики Марат Ахметжанов заявил, что Казахстан выдаст России уклоняющихся от мобилизации в случае, если их объявят в международный розыск.



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Татьяна Леухина