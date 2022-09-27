В ремонт детских лагерей в Татарстане за три года вложили 3,3 миллиарда рублей

Фото: скриншот трансляции

По программе «Лето — детям» с 2019-го по 2021 год в 26 детских оздоровительных лагерях Татарстана провели ремонт на общую сумму 3,3 миллиарда рублей. Об этом рассказал министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

В программе этого года работы в 22 лагерях. В 12 из них ведется проектирование, а в десяти — строительно-монтажные работы.

В этом году к пяти лагерям построят новые дороги, добавил Тимур Сулейманов. Например, такая уже появилась у детского лагеря «Салют» Бугульминского района.

На следующий год запланирован ввод в эксплуатацию нового детского лагеря в Казани. Его основным направлением станет спорт и доолимпийская подготовка детей.

Скриншот трансляции

В 2023 году запланирована реновация детского оздоровительного лагеря «Лесная страна». Он находится в Муслюмовском районе Татарстана, его основное направление — изучение детьми флоры и фауны хвойного леса. После реновации ожидается увеличение количества смен в лагере и охвата — до 240 детей за летний сезон.

Отремонтировать планируется и детский лагерь «Дубравушка», расположенный в Ютазинском районе Татарстане. Это позволит увеличить мощность с 80 до 100 человек в смену.

Летом 2022 года оздоровительной кампанией в Татарстане охватили 154 398 детей. В республике работали 1 527 лагерей всех форм отдыха. Из них 192 — лагеря загородного типа.



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Татьяна Демина