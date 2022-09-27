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КАМАЗ объявил об уходе руководителя проекта «Реинжиниринг» Ханса Петера Мозера

13:56, 27.09.2022
КАМАЗ объявил об уходе руководителя проекта «Реинжиниринг» Ханса Петера Мозера
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Руководитель проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ» Ханс Петер Мозер покидает свой пост. Об этом сообщает пресс-служба челнинского предприятия.

Вместо Ханса Петера Мозера руководителем проекта назначен Булат Курбиев. До этого он занимал должность заместителя руководителя того же проекта — директора по координации и контроллингу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе вакантную должность заместителя гендиректора ПАО «КАМАЗ» по безопасности занял Сирень Галиакберов — советник главы компании, экс-начальник Управления ФСБ Татарстана по Набережным Челнам.

После начала спецоперации России на Украине КАМАЗ попал под санкции США и Евросоюза.

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Татьяна Леухина
АвтоБизнесТранспорт Татарстан

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