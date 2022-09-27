От генподрядчика реконструкции казанской консерватории требуют устранить дефекты

На устранение дефектов — два месяца

ГИСУ Татарстана потребовало от строительной компании «ПромГрадСтрой» устранить недостатки, выявленные после проведенной в 2018 году реконструкции здания Казанской государственной консерватории им. Жиганова. Суд жалобу заявителя удовлетворил и обязал подрядную организацию в течение двух месяцев исполнить гарантийные обязательства госконтракта.

Госконтракт на проведение ремонтных работ в здании казанской консерватории республиканский Главинвестстрой и подрядная организация «ПромГрадСтрой» заключили в ноябре 2017 года — согласно данным сайта госзакупок, на сумму в 27,9 млн рублей, выделенную из бюджета Татарстана. Стройфирме в рамках техзадания предстояло выполнить почти 30 видов работ, включая фасадную и внутреннюю отделку, монтаж технологического оборудования и прочее. Деньги подрядчик получил в полном объеме.

Однако после ввода консерватории в эксплуатацию были выявлены множественные дефекты в работе ремонтной фирмы. Все огрехи запротоколировали, претензии и акт выявленных комиссией недостатков с требованием устранить их были направлены в адрес генподрядчика. Тем более что, по контракту, гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. При этом гарантия касается всех объектов в полном объеме, включая конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком, а также привлеченными им третьими лицами.

В ответ «ПромГрадСтрой» в конце мая текущего года прислал список предстоящих работ, к которым намеревался приступить 1 июня текущего года. Однако устранять свои недоделки так и не начал. После чего заказчик реконструкции решил обратиться в Арбитражный суд республики.

Суд жалобу заявителя удовлетворил. Фото: tatarstan.arbitr.ru

Как говорится в материалах дела, согласно ч. 1 ст. 754 ГК РФ, подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техдокументации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение показателей объекта строительства. Кроме того, при реконструкции здания или сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания или его части. Изучив суть проблемы, суд пришел к выводу, что «в материалах дела представлены достаточные и допустимые доказательства, свидетельствующие об обоснованности требований истца».

Таким образом, генподрядчику судом отведен двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу, чтобы устранить все выявленные в консерватории недоделки. Данный период времени также был определен заказчиком работ — управлением Главинвестстроя Татарстана — в своем исковом требовании.

Кстати, это не первый госконтракт на проведение работ по реконструкции здания консерватории, заключенный Главным инвестиционно-строительным управлением Татарстана со строительной фирмой «ПромГрадСтрой». Впервые подрядная организация заступила на исторический объект в 2016 году — ей необходимо было выполнить строительно-монтажные и прочие работы, в том числе провести установку и монтаж оборудования. Тогда сумма контракта составила 63,6 млн рублей. После освоения средств на объекте, согласно данным сайта госзакупок, претензий в адрес генподрядчика не было.

Фото: vk.com/kazancons

От доходного дома до храма науки для композиторов и певцов

Казанская государственная консерватория обосновалась в 1945 году в трехэтажном бывшем Доме дворянства на ул. Большой Красной в центре Казани, памятнике культурного наследия федерального значения. Он был построен в 1912 году по проекту казанского архитектора Константина Олешкевича как доходный дом и является образцом эклектики начала XX века. Изначально он предназначался для сдачи квартир в аренду. Во время Первой мировой и Гражданской войны в нем располагался госпиталь, затем обосновался обком КПСС Татарской АССР. После этого здание передали под главный учебный корпус Казанской государственной консерватории. В нем располагаются малый и органный концертные залы с уникальными акустическими характеристиками, учебные аудитории, библиотека и столовая.

За годы своего существования учебное заведение выпустило свыше восьми тысяч композиторов, певцов, исполнителей, среди которых Ренат Ибрагимов, Михаил Казаков, Олег Лундстрем, Софья Губайдулина, Михаил Плетнев и другие известные музыканты.

После признания здания аварийным, а также в честь 65-летия со дня создания консерватории в особняке провели масштабную реконструкцию. На эти цели республиканский бюджет выделил без малого 260 млн рублей. Работы стартовали в марте 2006 года и завершились через полгода.

Еще одну реконструкцию в казанской консерватории инициировали в 2019 году — предстояло достроить и отремонтировать здание общежития на Сибирском тракте. Его возведение велось в 1989—1998 годы, но так и не было завершено, а в ходе его обследования эксперты выявили множество дефектов. Перед подрядчиком, помимо реконструкции недостроенной части здания, ставилась задача по увеличению его объема и надстройке седьмого этажа.

Ангелина Панченко