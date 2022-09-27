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Казахстан проведет переговоры с Россией из-за потока ее граждан в страну

09:31, 27.09.2022
Казахстан проведет переговоры с Россией из-за потока ее граждан в страну
Фото: kremlin.ru

Казахстан намерен провести переговоры с Россией из-за увеличившегося потока россиян в страну. Об этом заявил ее президент Касым-Жомарт Токаев, пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Поток из России в Казахстан увеличился после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации. На границе двух государств образовываются большие очереди, почти все билеты в соседнюю страну выкуплены.

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Татьяна Демина
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