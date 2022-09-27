Казахстан проведет переговоры с Россией из-за потока ее граждан в страну
Казахстан намерен провести переговоры с Россией из-за увеличившегося потока россиян в страну. Об этом заявил ее президент Касым-Жомарт Токаев, пишет ТАСС.
Поток из России в Казахстан увеличился после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации. На границе двух государств образовываются большие очереди, почти все билеты в соседнюю страну выкуплены.
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