Ассоциация АТП Татарстана: в Казани автобусы снимают с маршрутов из-за пьяных пассажиров

В Казани из-за пьяных пассажиров перевозчики вынуждены ежедневно снимать автобусы с маршрутов. В состоянии алкогольного опьянения пассажиры спят в общественном транспорте и рискуют получить травмы, сообщили в Ассоциации АТП Татарстана.



Камера автобуса сняла недавний случай: мужчина, упав с сиденья, продолжил спать на полу. В этом случае обошлось без травм: врачи скорой помощи, приехавшие на место, осмотрели мужчину и направили в вытрезвитель. В другом аналогичном случае мужчина сам поднялся с пола салона автобуса, но ему понадобилась медицинская помощь.

Когда происходят такие инциденты, экипажи автобусов, связавшись с диспетчером, вынуждены сходить с маршрута. На место вызывают скорую помощь и сотрудников полиции, а пассажиров пересаживают в другой автобус.

В среднем автобус вынужден простаивать от 30 до 60 минут. В это время пассажиры на остановках ждут именно этот автобус, а не дождавшись его, пишут жалобы.

— Уважаемые пассажиры, напоминаю, что, согласно пункту 4.1.3 Правил пользования наземным городским пассажирским транспортом общего пользования Казани, запрещено находиться в салоне в состоянии алкогольного опьянения. Пожалуйста, берегите себя, не заставляйте волноваться родственников. Не допускайте того, чтобы из-за вас на маршруте стало меньше автобусов, — прокомментировал ситуации председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко